حيوانات
الأربعاء 25 يوليو 2018 22:53

شاهد: خدمة متنقلة لتدليك وتجميل الحيوانات الأليفة في مصر

لم يعد أصحاب الحيوانات الأليفة في القاهرة بحاجة إلى الانتقال بها بعيدا لتلبية احتياجاتها في التجميل والتدليل والتدليك بعد الآن.

فقد أتاحت خدمة متنقلة جديدة تلك الرفاهية لهذه الحيوانات عند بيوت أصحابها.

وتتيح الخدمة، التي تُقدم أساسا للكلاب والقطط، كل ما يمكن أن يقوم به الطبيب البيطري مع ميزة عدم الانتظار في العيادة البيطرية لفترة تطول أو تقصر.

وتوفر الخدمة تشذيب وتجميل الأظافر والعناية بالقدمين والاستحمام والعناية بالشعر في الفان المتنقلة المجهزة بحوض للاستحمام وأدوات حلاقة وتجميل.

ويضم الفريق كذلك خبراء بيطريين لفحص الحيوانات بدقة.

وبدأ تشغيل الخدمة بالسيارة الفان الشهر الماضي فقط وتلقت بالفعل عددا من الطلبات على الرغم من تعرض القائمين عليها لانتقادات من بعض الناس بسبب طبيعة عملهم.

المصدر
رويترز
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تجميل
خبراء بيطريون
خدمة

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