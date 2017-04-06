الخميس 6 أبريل 2017 19:36
شاهد: خدع سينمائية مبهرة لن تصدق سهولة تنفيذها
عادة ما يعتمد نجاح أفلام الحركة على الخدع السينمائية القوية التي تذهل الجمهور ويقف أمامها المشاهد حائرا.
لكن الحقيقة أن معظم تلك الخدع تعتمد على أفكار وأدوات بسيطة تكون نتائجها مبهرة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمجموعة من الشباب يُعتقد أنهم صينيون يكشفون بطريقة مرحة عن عدد من الخدع السينمائية.
وأظهر الفيديو الشباب وهم يمارسون تلك الخدع في الشارع أمام الجمهور قبل أن يكشفوا عن كيفية تنفيذها.
المصدر
الجزيرة مباشر
سوشيال ميديا
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