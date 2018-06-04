إيران
الاثنين 4 يونيو 2018 22:03

شاهد| خامنئي يوجه كلمة للشباب العربي: ماذا قال؟

وجه المرشد الإيراني علي خامنئي، كلمة باللغة العربية إلى الشباب العرب (الاثنين) قال لهم فيها إن الشعوب العربية تعقد الأمل عليهم. وإن بعض الحكومات العربية صارت عدوة لشعوبها.

كما طالب الشباب العرب بتغيير هذا الوضع الذي وصفه بالمعادلة الباطلة.

وأضاف خامنئي أمام تجمع في ذكرى مرور 29 عاما على "وفاة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله الخميني" أن البرنامج النووي من أهم إنجازات بلاده، وأنه طلب من منظمة الطاقة الذرية تهيئة أرضية لتأمين احتياجات إيران النووية.

وتابع "برنامج إيران الصاروخي هو نقطة قوة وأساس لأمن البلاد، ولن تتخلى عنه طهران".

وقال إن على أوربا أن تعلم أن فرض قيود على برنامج إيران الصاروخي هو حلم لن يتحقق، وفق تعبيره.

وتصاعدت حدة التوترات من جديد بين إيران والغرب بعد سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران في 2015 واصفا الاتفاق بأنه مليء بالعيوب.

وتحاول الدول الأوربية الموقعة على الاتفاق إنقاذه من خلال حماية التجارة مع إيران ضد إعادة فرض العقوبات الأمريكية لإثناء طهران عن الانسحاب من الاتفاق.

من جهته، قال محسن رضائي، أمين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، إن الاتفاق النووي بين بلاده ودول خمسة زائد واحد انتهى، ويتوجب أخذ العبرة من هذا الدرس حسب تعبيره.

كما طالب رضائي الرئيس حسن روحاني بعدم ارتكاب ما سماه بالخطأ الرابع، بعد ارتكاب الحكومة ثلاثة أخطاء سابقة تتعلق بالاتفاق والتفاوض.

وأوضح أن الأخطاء الثلاثة تتلخص بعدم وجود فريق اقتصادي متخصص ضمن وفد التفاوض الإيراني، فضلا عن عدم التزام المفاوض الإيراني بالشروط التسعة التي حددها مرشد البلاد وأيدها البرلمان.

وقال إن الحكومة والرئيس روحاني ربطا اقتصاد البلاد بنجاح الاتفاق النووي.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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