كأس العالم 2018
الأحد 17 يونيو 2018 14:42

شاهد: حيوانات السرقاط تتوقع فوز إنجلترا على تونس في كأس العالم

واصلت حيوانات السرقاط في حديقة حيوان بريطانية توقعاتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، وفي هذه المرة توقعوا فوز إنجلترا على تونس في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة السابعة غدا.

وسبق أن نجحت الحيوانات الثديية الصغيرة في حديقة حيوان درايتون مانور بالقرب من تامورث في ستافوردشاير في التنبؤ بنتائج بطولات رياضية في الماضي.

وفي الأسبوع الماضي تنبأت حيوانات السرقاط بفوز روسيا على السعودية في افتتاح البطولة، وبالفعل فازت الدولة المستضيفة للنهائيات الحالية بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي أُقيمت يوم الخميس الماضي.

المصدر
رويترز
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كأس العالم 2018
تونس
انجلترا
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روسيا
السرقاط

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