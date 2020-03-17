فيروس كورونا
الثلاثاء 17 مارس 2020 15:14

شاهد: حيلة إسباني لكسر حظر التجوال المفروض بسبب كورونا

تداولت ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص في إسبانيا بالتحايل على حظر التجوال مرتديًا زيًا على شكل أحد الحيوانات بسبب حظر التجول المفروض في البلاد.

وظهر مرتدي الزي في الفيديو، الذي حاز على أكثر من مليوني مشاهدة خلال يوم واحد من نشره، عندما كان يقوم بتلك الحيلة من أجل رمي كيس للقمامة في السلة، قبل أن يقوم بالرجوع سريعًا قبل اكتشافه.

ونشر حساب قسم الشرطة في مرسية بإسبانيا عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو آخر يوضح مرتدي الزي وهو يتمشى أمام سيارة الشرطة دون إيقافه من قبل رجال الشرطة سوى للحديث لبضع ثوانٍ، وعلق الحساب برد ساخر قال فيه إن الحظر لا يغطي الحيوانات.

يشار إلى أن عدد الإصابات في إسبانيا ارتفع إلى أكثر من 11 ألف حالة، بينما سجلت 491 حالة وفاة، مما دعا السلطات الإسبانية لفرض حظر تجوال أمس ولمدة 14 يوما في إطار جهودها لاحتواء انتشار الفيروس.

المصدر
الجزيرة مباشر
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فيروس كورونا
إسبانبا
حظر تجوال

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