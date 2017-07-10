اليابان
الاثنين 10 يوليو 2017 14:37

شاهد: حوض فني يمزج بين الأسماك الذهبية والأضواء الساحرة

استخدم فنان ياباني 8000 من الأسماك الذهبية والمخلوقات البحرية الأخرى، في أحواض مزينة بالأضواء الساطعة لتكوين مشهد بصري أخاذ اجتذب عشرات الآلاف في طوكيو.

ويضم المعرض المتنقل للفنان هيدتومو كيمورا وهو بعنوان "حوض أسماك فني" حوالي 5 آلاف سمكة ذهبية و3 آلاف من الكائنات البحرية الأخرى مثل حصان البحر، في 130 حوضًا مضاءة بمصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء (ليد) والتي تشبه الخرز بأشكال وألوان وأحجام متنوعة.

وتضفي أضواء الليد طيفًا من الألوان على الصور المتحركة في المعرض في ظل خلفية موسيقية ومن بينها لقطة لتساقط إحدى زهور الكريز التي تعرف باسم ساكورا في هدوء.

وقال كيمورا على هامش المعرض "أردت تقديم تكوين فني حي باستخدام أسماك حقيقية بدلا من الخامات أو الصور"، ويقدم كيمورا تكوينات مماثلة عدة مرات على مدى العام ويتنقل بها في ربوع اليابان.

وابتكر كيمورا معرض "حوض أسماك فني" بمناسبة مرور عشر سنوات على بدء تقديمه لهذه التكوينات الفنية، وسيقام المعرض في مدينة كيوتو الغربية خريف هذا العام.

ويضم معرض هذا العام المئات من مختلف أنواع الأسماك الذهبية التي تسبح في أحواض على شكل فقاقيع مصنوعة من عدسات مكبرة ومغطاة بأشرطة من الدانتيل أو تأخذ شكل المصابيح اليابانية التقليدية وغيرها.

ويقام المعرض في قاعة نيهونباشي ميتسوي حتى 24 سبتمبر/أيلول.

المصدر
رويترز
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طوكيو
معرض مخلوقات بحرية
أضواء
أسماك ذهبية
أحواض مضاءة
كائنات بحرية
حصان البحر
حوض أسماك فني جذاب

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