الفلبين
الجمعة 12 مايو 2017 18:22

شاهد: حوت من البلاستيك على شاطئ المحيط

حوت من مخلفات البلاستيك
رويترز
صنعت منظمة مهتمة بالبيئة هيكلا لحوت من مخلفات البلاستيك بطول 15 مترا وعرض مترين على شاطئ بلدة نياك جنوبي مانيلا بالفلبين.

ووضع ناشطون في جماعة السلام الأخضر "جرينبيس" المدافعة عن البيئة، بالفلبين الهيكل وحوله 60 كيلوغراما من الزجاجات والأكواب والأكياس البلاستيكية وغيرها من المخلفات جُمعت من المنطقة.

ويقول ناشط في الحملة إن الهدف من الهيكل هو تنبيه الناس لأهمية الحد من إلقاء مخلفات البلاستيك في المحيط.

وذكر تقرير صدر في عام 2015 ونشرته مجلة ساينس العلمية أن الفلبين تأتي في المرتبة الثالثة بين الدول التي تلقي أكبر قدر من المخلفات البلاستيكية في المحيط. وتأتي الصين في المقدمة وتليها إندونيسيا في المركز الثاني بالقائمة.

وقال التقرير إن الفلبين تُخرج في المتوسط نحو 2.7 مليون طن متري من مخلفات البلاستيك سنويا يُلقى منها نحو 20 في المئة في المحيط.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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حوت
الفلبين
السلام الأخضر
نفايات
مخلفات

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