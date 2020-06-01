بحار ومحيطات
الاثنين 1 يونيو 2020 12:06

شاهد: حوت أحدب "تائه" في كندا

رصد حوت أحدب تائه على الأرجح، منذ السبت في مونتريال بكندا وهو أمر نادر الحدوث إذ تقع المدينة الكبيرة في كيبيك على بعد مئات الكيلومترات من الموطن الطبيعي لهذا الحيوان الثديي البحري.

وسبح الحوت- والأرجح أنه هو الذي رصد قبل أيام قليلة في مدينة كيبيك-، في نهر سان لوران قبل أن يصل صباح السبت إلى مونتريال على ما قالت ماري-إيف مولر الناطقة باسم شبكة كيبيك لطوارئ الثدييات البحرية.

وشوهد الحوت -الذي يقدر عمره بين سنتين وثلاث سنوات- عصر الأحد قرب جسر جاك كارتييه.

وقالت مولر "هي المرة الأولى التي يرصد فيها حوت أحدب في مونتريال" الواقعة على بعد اكثر من 400 كيلومتر من الموطن الطبيعي لهذا الحيوان البحري في خليج سان لوران.

وأوضحت أن "مزيجا من العوامل" قد يفسر وصول الحوت من هذه المسافة البعيدة "فنظرا إلى سنه الصغيرة يرجح أن يكون قد تاه خلال الصيد أو ارتكب أخطاء ملاحية" خلال عمليات استكشافية. وأضافت مولر "قد يكون الحوت تعقب طرائد وأكمل طريقه".

وأرسل فريق متخصص للتحقق من صحة الحوت. وأشارت مولر إلى أن الحوت "قد يبقى لأشهر عدة" في مونتريال.

ومن غير المتوقع القيام بعملية لإعادة توجيه الحوت لأنها قد تكون خطرة.

وأكدت مولر أن "الحوت في صحة جيدة  وهو يأكل بحرية والخيار الأفضل هو جعل الطبيعة تأخذ مجراها" مع الأمل في أن يسلك الحيوان بمفرده "طريق العودة إلى عائلته".

ويراوح طول حوت أحدب بين 13 و17 مترا وقد يصل وزنه إلى 40 طنا في سن البلوغ.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
حوت أحدب
كندا

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصر.. زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي في قسم الشرطة (فيديو)
Thumbnail
الخارجية الإسرائيلية تحتفي بمقال كاتب سعودي.. ماذا قال؟
Thumbnail
أمريكا ترسل مليوني جرعة من عقار ترمب ضد كورونا إلى البرازيل
Thumbnail
مقتل فلويد.. صدامات أمام البيت الأبيض ونقل ترمب وزوجته لمخبأ سري (فيديو)
Thumbnail
السعودية تفقد 50 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال شهرين

الأكثر قراءة

  1. مصر.. زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي في قسم الشرطة (فيديو)
  2. شاهد: حوت أحدب "تائه" في كندا
  3. الخارجية الإسرائيلية تحتفي بمقال كاتب سعودي.. ماذا قال؟
  4. أمريكا ترسل مليوني جرعة من عقار ترمب ضد كورونا إلى البرازيل
  5. مقتل فلويد.. صدامات أمام البيت الأبيض ونقل ترمب وزوجته لمخبأ سري (فيديو)