شاهد: حوار "أرطغرل" مع الجزيرة مباشر

قال الممثل التركي إنجين ألتان دوز ياطان، الذي يجسد دور أرطغرل في مسلسل "قيامة أرطغرل"، إن هذه الشخصية التاريخية لا تمثل الأتراك وحدهم، بل تمثل العالم الإسلامي.



وأضاف الممثل التركي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر"، مساء الثلاثاء، "أرطغرل لم يحارب من أجل الأتراك فقط، بل من أجل المسلمين جميعاً".

وأوضح أن نجله عثمان غازي أرطغرل، أسس الدولة التي حكمت العالم 600 عام، وبالتالي يجب النظر للأمر من هذه الزاوية، بأنه بطل.

وأعرب عن فخره بالمتابعة الواسعة التي يحظى بها العمل في العالم العربي، وقال "نعمل بشكل جيد لنكون جديرين بمحبتكم، وأرطغرل هو عمل جماعي".

وأضاف "هذا شيء يشعرنا بالفخر به"، منوهاً بأن الثقافة العربية تشبه الثقافة التركية، وتأثرا ببعضهما البعض، ويعيشان ضمن الحضارة الإسلامية.

و قال إن فريق العمل لم يكن يتوقع تحقيق كل هذا النجاح، وإنه لاحظ تعليقات كبيرة من العالم العربي، خاصة عندما نذهب للدول العربية، ونلاحظ ذلك من الجمهور".

كما قلل من أهمية قرار محطة MBC السعودية، بمنع عرض المسلسلات التركية. مضيفاً: "لن تؤثر على انتشار الأعمال التركية، ووسائل التواصل الاجتماعي ستلعب دوراً كبيراً في نقلها للعرب".

ونفى بطل "قيامة أرطغرل" أن يكون المسلسل قد تجاهل الوجود العربي، رغم أن الكثير من الأحداث تدور في مدينة حلب السورية، وقال "لا أعتقد أن المسلسل تجاهل العرب".

وتابع موضحاً: "في ذلك القصر (بحلب) في الموسم الثاني، كان التصوير في المناطق والأجواء العربية".

كما نفى بطل المسلسل أن يكون "قيامة أرطغرل" جاء رداً على مسلسل "حريم السلطان". موضحًا أن المشروعين مختلفين، فالثاني يتحدث عن السيدات والحريم، أما "أرطغرل"، فيتحدث عن بدايات الدولة العثمانية، وهذا لا يمكن مقارنته بالعمل السابق، لأن له طراز مختلف، وفق بطل المسلسل.

وعن الصعوبات التي واجهت فريق العمل، أوضح أنها كثيرة للغاية، وبينها التصوير بأماكن مفتوحة، وكثرة الشخصيات بالعمل، إلى جانب الشتاء والصيف، وسط ظروف طبيعية وبيئية صعبة.

وكشف بطل "أرطغرل" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغهم، خلال زيارته موقع التصوير مؤخراً مع أحفاده، أنه يتابع المسلسل.

وأعرب إنجين ألتان دوز ياطان عن فخره بذلك. مضيفاً: أن الأتراك يريدون الالتفاف حول عاداتهم وتقاليدهم القديمة، ويريدون العودة لتاريخهم، وهو ما يزرع بذور الأخوة بينهم.

يذكر أن إنجين ألتان دوز ياطان (39 عامًا)، درس المسرح، قبل أن يشارك في بطولة أعمال درامية وسينمائية ناجحة، وقدم لفترة برنامج "من سيربح المليون"، بالنسخة التركية.