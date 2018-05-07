الاثنين 7 مايو 2018 23:59
شاهد: حمم مشتعلة تحاصر سيارة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لحمم بركانية مشتعلة وهي تحاصر سيارة في جزر هاواي الأمريكية.
وتظهر في المقطع، الحمم المشتعلة وهي تقطع الطريق نحو السيارة التي كانت متوقفة على جانب الطريق. وظلت الحمم تقترب رويدا رويدا من السيارة حتى تراكمت فوقها.
وتسببت ثورة بركان كيلاويا في تدمير 26 منزلا وإجبار نحو 1700 شخص على مغادرة منازلهم، بعد أن أطلق البركان حممه النارية المشتعلة والغازات السامة.
وقالت السلطات إنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن إصابات خطيرة بسبب ثورة البركان.
المصدر
رويترز
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