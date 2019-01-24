مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 24 يناير 2019 22:17

شاهد: حملة "خليها تصدي" تلقى زخما على مواقع التواصل الاجتماعي

غيتي
شهدت حملة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار السيارات في مصر على الرغم من خفض الرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

التفاصيل

  • غرد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج "خليها تصدي"(اتركها تصدأ) للمطالبة بعدم شراء السيارات إلى أن يقدم موزعو السيارات عروضا حقيقية تتناسب مع قيمة الخفض الجمركي.
  • نشرة التواصل الاجتماعي على الجزيرة مباشر رصدت الحملة وردود الأفعال عليها.
المصدر
الجزيرة مباشر
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مصر

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