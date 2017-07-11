بريطانيا
الثلاثاء 11 يوليو 2017 08:44

شاهد: حملة توقيعات للتضامن مع قطر ضمن فعاليات "فلسطين إكسبو" بلندن

أعرب عدد من الزوار على هامش أنشطة معرض فلسطين إكسبو 2017 وسط لندن، عن تضامنهم مع دولة قطر التي تواجه حصارا من دول خليجية منذ أكثر من شهر.

وخصص منظمو الأنشطة إحدى زوايا المعرض وهي "قف مع قطر" للتعبير عن التضامن مع دولة قطر عبر جمع توقيعات تجاوزت المئات في أقل من ساعتين.

واحتوت الزاوية المخصصة للتضامن مع قطر شارات تحمل العلم القطري وصورة أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

المصدر
الجزيرة مباشر
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حصار قطر
لندن
فلسطين
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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