سوريا
الأربعاء 12 يوليو 2017 09:01

شاهد: "حمص" تتحدى الحرب والحصار بـ"الطاقة الشمسية"

لجأ السكان في ريف حمص الشمالي إلى الطاقة الشمسية كحل بديل لتوليد الكهرباء في ظل الحصار والحرب الدائرة في سوريا.

وانتشرت مشاريع ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية وبالإمكان رؤية تلك الألواح فوق أسطح منازل السكان والمحلات التجارية في ريف حمص الشمالي، وقد لجأوا إليها لتأمين مستلزماتهم اليومية من إنارة للمنازل وتشغيل الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات والتلفاز.

أيضًا شحن الأجهزة الكهربائية وتبريد مياه الشرب في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

كما استخدمها المزارعون لاستخراج المياه الجوفية وسقاية الخضروات المنزلية، إذ يعاني ريف حمص الشمالي من شح الخضار وغلو ثمنه في ظل الحصار، وبالتالي فزراعته ضرورية.

وقتل في سوريا أكثر من 400 ألف شخص على يد قوات النظام السوري وحلفائه وتنظيم الدولة، وشرد نحو 22 مليون آخرين منذ عام 2011.

المصدر
الجزيرة مباشر
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ريف حمص الشمالي
ألواح الطاقية الشمسية
توليد الكهرباء
إنارة
استخراج المياه الجوفية
زراعة
الحرب والحصار

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