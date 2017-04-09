الأحد 9 أبريل 2017 23:56
شاهد: حمام سباحة مُرعب على ارتفاع 500 قدم فوق الأرض
في برج سكني في مدينة هيوستن الأمريكية صممت شركات مقاولات حمام سباحة غريب من نوعه في الطابق الثاني والأربعين، حيث بإمكان مستخدمي الحمام مشاهدة الشارع أسفل قدمه على ارتفاع 500 قدم.
في برج سكني في مدينة هيوستن الأمريكية صممت شركات مقاولات حمام سباحة غريب من نوعه في الطابق الثاني والأربعين، حيث بإمكان مستخدمي بركة السباحة أن يروا الشارع أسفل قدمهم على ارتفاع 500 قدم.
الحمام مصمم من الزجاج المقوى ويطلق عليه اسم" سكاي بوول" وتقول شركة المقاولات إن مستخدمي الحمام لا يجب أن يشعروا بالخوف لأنه مصنوع من زجاج قوي للغاية.
ويبلغ إيجار الاستوديو في المبنى حوالي 1805 جنيها استرليني في شهريا وإيجار الشقق العلوية نحو 18 ألف جنيه إسترليني.
المصدر
الجزيرة مباشر
ذا صن
كلمات مفتاحية