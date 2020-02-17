الدوري الإيطالي لكرة القدم
الاثنين 17 فبراير 2020 18:51

شاهد: حكم يطرد مدربا صفع أحد لاعبيه لاعتراضه على تبديله

توجه الحكم صوب المدرب ليمنحه البطاقة الحمراء ويطلب منه مغادرة الملعب
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وقعت حادثة غريبة بإحدى مباريات دوري الدرجة الرابعة الإيطالي لكرة القدم، أمس الأحد، عندما قام حكم المباراة بطرد أحد المدربين لضربه لاعبه على وجهه بسبب اعتراضه على تبديله.

ووقعت الحادثة خلال مباراة مونتيريسو وغروسيتو والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، عندما خرج اللاعب ريكاردو كريتيلا، لاعب فريق غروسيتو، من أجل التبديل، إلا أنه بدت عليه ملامح الغضب، ليتفاجأ برد فعل مدربه الذي صفعه على وجهه.

وتوجه الحكم صوب المدرب ليمنحه البطاقة الحمراء ويطلب منه مغادرة الملعب بعد مشاورة مساعديه.

المصدر
الجزيرة مباشر
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