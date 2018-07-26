الخميس 26 يوليو 2018 09:10
شاهد: حكم يستعين بكاميرا مصور لاحتساب هدف
استعان حكم بكاميرا مصور لاحتساب هدف سجل في مباراة كرة قدم بمسابقة كأس بيرو بطريقة تقنية الفيديو المساعد للحكام، الأحد.
وبدأت الأحداث المثيرة للجدل عندما سدد غوردان كامبوس من فريق "أف سي ريتاموسو" كرة قوية من مسافة بعيدة أمام فريق أوكياتو دي بامباماركا في اتجاه المرمى.
لكن الكرة خرجت من الشباك الممزقة ليقوم الحكم بالاستعانة بكاميرا مصور قبل أن يحتسب الهدف.
تأثير الهدف لم يكن كبيرًا بعد فوز "أف سي ريتاموسو" بعشرة أهداف لـ لا شيء.
المصدر
أسوشيتد برس
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