كرة قدم
الخميس 26 يوليو 2018 09:10

شاهد: حكم يستعين بكاميرا مصور لاحتساب هدف

استعان حكم بكاميرا مصور لاحتساب هدف سجل في مباراة كرة قدم بمسابقة كأس بيرو بطريقة تقنية الفيديو المساعد للحكام، الأحد.

وبدأت الأحداث المثيرة للجدل عندما سدد غوردان كامبوس من فريق "أف سي ريتاموسو" كرة قوية من مسافة بعيدة أمام فريق أوكياتو دي بامباماركا في اتجاه المرمى.

لكن الكرة خرجت من الشباك الممزقة ليقوم الحكم بالاستعانة بكاميرا مصور قبل أن يحتسب الهدف.

تأثير الهدف لم يكن كبيرًا بعد فوز "أف سي ريتاموسو" بعشرة أهداف لـ لا شيء.

المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية
كأس بيرو لكرة القدم
كرة قدم
مباراة كرة قدم
حكم مباراة
كاميرا مصور

اقرأ أيضا

Thumbnail
أسرى فلسطينيون يضربون عن الطعام
Thumbnail
شاهد: مصري ينقذ المئات من حرائق أثينا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم