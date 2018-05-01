كرة قدم
الثلاثاء 1 مايو 2018 09:48

شاهد: حكم يتلقى بطاقة صفراء من لاعب!

بينما جرت العادة والمنطق أن يمنح الحكم البطاقات الصفراء للاعبين، لكن ما حدث في مباراة الدوري الهولندي لكرة القدم، يوم الأحد، طريف وخارج عن المألوف.

فحكم مباراة "فيتيسة آرنهم" و"تفينتي"، يوكيم كامويس، تلقى بطاقة صفراء من اللاعب "نفاروني فور" الذي عرقله بالخطأ وفقد توازنه فسقط أرضًا.

ومازَحَ اللاعب "فور" حكم المباراة ببطاقة صفراء مقابل افتعال السقوط وهو أمر يقوم به اللاعبون باستمرار في مختلف ملاعب العالم.

المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية
حكم مباراة
كرة قدم
الدوري الهولندي لكرة القدم
بطاقة صفراء
لاعب كرة قدم

اقرأ أيضا

Thumbnail
وزيرة جزائرية تنفي حذف سورة قرآنية من المناهج
Thumbnail
فيديو عمره 6 سنوات يجبر وزير دفاع النمسا على فتح تحقيق

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم