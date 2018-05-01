الثلاثاء 1 مايو 2018 09:48
شاهد: حكم يتلقى بطاقة صفراء من لاعب!
بينما جرت العادة والمنطق أن يمنح الحكم البطاقات الصفراء للاعبين، لكن ما حدث في مباراة الدوري الهولندي لكرة القدم، يوم الأحد، طريف وخارج عن المألوف.
فحكم مباراة "فيتيسة آرنهم" و"تفينتي"، يوكيم كامويس، تلقى بطاقة صفراء من اللاعب "نفاروني فور" الذي عرقله بالخطأ وفقد توازنه فسقط أرضًا.
ومازَحَ اللاعب "فور" حكم المباراة ببطاقة صفراء مقابل افتعال السقوط وهو أمر يقوم به اللاعبون باستمرار في مختلف ملاعب العالم.
المصدر
أسوشيتد برس
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