الولايات المتحدة
الاثنين 9 أبريل 2018 13:53

شاهد: حكاية معهد "ماس" القرآني في شيكاغو الأمريكية

انطلاقًا من قول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، يقوم معهد ماس القرآني في مدينة شيكاغو الأمريكية على تحفيظ القرآن.

وقال فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، الذي جاء لتدريس إحدى الدورات في المعهد، إن "ماس" مدرسة للقرآن الكريم، وخير الناس من شغل نفسه بتعلم القرآن وتعليمه للناس، لاسيما في تلك المجتمعات الأجنبية.

وأضاف أن هذا ما دفع القائمين على المعهد للأخذ بأيدي الكثير من أبناء المسلمين في شيكاغو لدراسة القرآن وتعاليمه وحفظه، رجالًا ونساء بكافة الأعمار.

وأوضح أنه فوجئ بعدد حضور الدورة الذي تجاوز المائة، وذلك الرقم دليل على جهود ملحوظة للقائمين على المعهد في نشر وتعليم القرآن وعلومه.

وقالت إحدى المشاركات والقائمات في المعهد، إن "ماس" كان له أثر كبير في حياتها كأم ومربية ومعلمة وكإنسانة فاعلة في المجتمع الغربي، وترى أنه ليس لها وجود ولا لحياتها معنى بغير القرآن، وقالت "بدونه لا أرى نفسي".

وأضافت "نعتني بالقرآن، تلاوته وتفسيره وعلومه، لذا يتم استجلاب علماء من كافة المجالات لإثراء العلوم القرآنية وتعليم أبناء المسلمين في شيكاغو".

المصدر
الجزيرة مباشر
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معهد قرآني
معهد ماس لقرآن الكريم
دراسة القرآن وعلومه
علماء مسلمون
شيكاغو الأمريكية

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