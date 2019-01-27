شاهد: حكاية عدنان.. الإمام الفنان!

نجح التركي "عدنان يلدريم" في الجمع بين الإمامة لأحد مساجد إسطنبول، محققًا بذلك حلم عائلته، وبين ممارسة فن الرسم الذي يعشقه مذ أن كان طفلًا.

الإمام الفنان عدنان الذي نشأ في كنف عائلةٍ محافظة حَلمت أن تراه إمامًا لأحد مساجد مدينة "وان" التركية، أصبح إمامًا لمسجد الإمام الشافعي في حي العمرانية بمدينة إسطنبول، دون أن يتخلى عن شغفه وحبه للرسم الذي اكتشفه في نفسه منذ صغره، فأصبح أيقونة تركية يُشار إليها بالبنان.

الإمام الفنان ولد عام 1972، وبعد الزلزال الذي ضرب مدينته "وان" عام 2011 اضطر وعائلته إلى الانتقال لمدينة إسطنبول، بعد أن تدمَّر منزله ومسجد الحي.

الحال استقر بعدنان في إسطنبول، مستكملًا عمله كإمام مسجد وخطيب، إلى جانب استمراره في هوايته المفضلة. التركي عدنان يلدريم.. إمام برتبة فنان (الأناضول) عدنان والرسم قصة عدنان مع الفن، بدأت عندما طلب منه مدرس الفنون في الصف الثالث الابتدائي رسمًا للفصل، لكن المفاجأة كانت بدقته وحرفيته، ما أثار حيرة المدرس حتى إنه اتهمه بالغش آنذاك.

منذ تلك اللحظة اتخذ الصبي من الرسم هوايةً له، وشغفًا يرافقه في مراحل حياته. عدنان كا مولعًا بالرسم منذ صغره لكنه أراد تحقيق حلم عائلته أولًا فأصبح إمامًا (الأناضول) عدنان إمامًا عدنان كان مولعًا بالرسم لكنه لم يرغب بكسر رغبة والده بأن يصبح إمامًا وخطيبًا، بعد أن بذل والده قصارى جهده في سبيل ذلك.

تحقق للوالد ما حلم به بعد فوز ابنه في مسابقة مكتب الولاية، ليبدأ الأخير العمل أولًا كإمام لأحد أكبر مساجد مدينة "وان" عام 1989، قبل انتقاله إلى إسطنبول.

خلال عمله كإمام سنحت له الفرصة لزيارة معرض الفنون المعاصرة في طهران عام 2001، وكان لتلك التجربة الدور الأبرز في تحول حياته.

بعد عودته من طهران كرسَّ جلَّ وقته للفن، حتى أنه باع متجرًا خاصًا به، وقام بتجهيز ورشة للأعمال الفنية. عدنان أصبح إمامًا لأحد مساجد إسطنبول وتعلم الفن ليحقق حلمه الثاني (الأناضول) بين الفن والدين عدنان بدأ بتعلم مبادئ فن الرسم على يد فنانين إيرانيين حتى أصبح ينظِّم نشاطات اجتماعية خاصة بالفنون، برعاية مكتب ولاية "وان" ليقدم من خلالها أعمالًا فنية، ومحاضرات حول الفنون والدين.

الإمام الفنان كرس حياته للدين والفن، فأمسى يقضي معظم أوقاته ما بين المسجد وورشته الفنية، وتدريس الطلاب تعاليم القرآن الكريم، بالإضافة إلى أساسيات الفن.‎

عدنان استطاع إقامة العديد من المعارض الفنية في السنوات الأخيرة، قدم خلالها قُرابة 63 عملًا فنيًا، معبرًا فيها عن مشاعره، وعما يجول بخاطره، محاولًا إيصال رسائله للجمهور. يواصل عدنان عمله كإمام مسجد مع الاستمرار في عمله الفني (الأناضول) في أحدث خطوة في مسيرته الفنية، أقام عدنان في 14 يناير/كانون ثاني الجاري معرضه الفني الجديد "سحر الألوان" برعاية مركز الثقافة، والمركز الفني في العمرانية، والذي يستمر على مدار شهرٍ كامل.

عدنان يؤكد أن كل لوحة يقدمها في هذا المعرض تحمل رسالة روحية قد يكون فيها الفرح أو الحزن أو ما لم يستطيع قوله.

الفنان عدنان يواصل عمله حاليًا كإمام مسجد، مع الاستمرار في الأنشطة الفنية، مؤكدًا أن "الدين الإسلامي لا يمنع ممارسة الفن الهادف".

عدنان يقول "إسطنبول هي المكان الذي يجتمع فيه الفن مع الدين، وأنا سعيد بقيامي بكلتا الوظيفتين معًا".