الصراع في اليمن
الثلاثاء 23 يناير 2018 10:20

شاهد: حكاية طفلة يمنية أصيبت بالشلل بعدما استهدفها قناص حوثي

تضيف الحرب في اليمن إلى المعاناة التي يكابدها الأطفال في البلد الأكثر فقرا في الوطن العربي، ففي محافظة تعز، أصيب فتاة صغيرة بالشلل بعد استهدافها من قبل قناص حوثي.

وبينما كان الأطفال يلهون خارج منازلهم، كانت صفاء صادق ملازمة سريرها.

وتشير جدتها إلى المشكلة، والتي تتمثل في إصابة برصاصة تركت الطفلة ذات العشرة أعوام طريحة الفراش مصابة بالشلل.

أصيبت الطفلة قبل شهرين بينما كانت ترعى عددا من رؤوس الماشية التي تمتلكها الأسرة.

صفاء ليست سوى ضحية جديدة للصراع في اليمن، وإعاقتها تعني أنها لن تتمكن من الذهاب إلى المدرسة أو مواصلة تعليمها، لكنها تتوق للعودة إلى حياتها القديمة.

وتعيش الأسرة في عصيفرة، غرب مدينة تعز.

وتقول جدة صفاء إن ويلات الحرب كانت كبيرة للغاية بالنسبة لهم، فوالد صفاء أصيب هو الآخر لكنه تعافى، في الوقت الذي أصيب فيه شقيقه إصابة قاتلة وقتل والده في انفجار لغم بعد عدة أشهر.

وتعيش عائلة صفاء حياة صعبة للغاية، فوالد صفاء هو العائل الوحيد للأسرة ومصدر دخل الأسرة المؤلفة من 17 فردًا.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي استفزوه باستهداف النساء والأطفال.

وبحسب اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية فإن 75% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات عاجلة.

وتشكو غالبية العائلات التي على خط المواجهة في مدينة تعز من غياب الخدمات الأساسية.

وتناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدول المانحة لجمع ثلاثة مليارات دولار لتقديم مساعدات لليمن، حيث يخوض تحالف عسكري بقيادة السعودية حربًا ضد المتمردين الحوثيين.

المصدر
أسوشيتد برس
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اليمن

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