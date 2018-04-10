مشاهير
الثلاثاء 10 أبريل 2018 18:47

شاهد: حكاية الأمير هاري وخطيبته ميغان تتحول لقصة مصورة

الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل
رويترز
بوسع محبي الأسرة المالكة البريطانية الذين ينتظرون زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل الشهر المقبل القراءة عن العلاقة بين الثنائي في قصة مصورة جديدة.

وسيُعقد قران هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية والخامس في ترتيب ولاية العرش، وماركل يوم 19 مايو/ أيار المقبل في قلعة وندسور التي كانت مقرا لإقامة ملوك وملكات بريطانيا نحو ألف عام.

واجتذب ظهورهما العلني معا في عدة مناسبات حشودا كبيرة تهلل لهما منذ إعلان خطوبتهما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

والقصة المصورة التي تحمل عنوان (ذا رويالز: برينس هاري أند ميغان ماركل) متاحة على الإنترنت بثلاث نسخ: قصة مصورة تقليدية مؤلفة من 26 صفحة ورواية مصورة ذات غلاف مقوى تقع في 40 صفحة ونسخة خاصة بالزفاف ذات غلاف خاص من تصميم الفنان جوي ماسون.

ونشرت القصة دار تايدل ويف برودكشنز ومقرها الولايات المتحدة والتي نشرت قصصا مصورة أخرى عن الأسرة المالكة بينها قصة عن الأمير وليام الأخ الأكبر لهاري وكيت ميدلتون قبل زواجهما.

وقال الناشر دارن ديفز في بيان "محبو الثنائي الملكي سيحبون هذا الإصدار لأنه يصور هاري وميغان كشخصيتين متكاملتين. لكنه يصور أيضا بذخا وإبهارا يليق بالحماس المحيط بالحدث".

وتتناول القصة حياة هاري بما في ذلك خدمته في الجيش وخلفية ماركل الثنائية العرق وطلاقها وحياتها الفنية. كما تتناول القصة وفاة الأميرة ديانا والدة هاري.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
الأمير هاري
ميغان ماركل
الأسرة المالكة البريطانية
زفاف ملكي
الأميرة ديانا

اقرأ أيضا

Thumbnail
ترمب: أمير قطر صديق مقرب لي
Thumbnail
نيويورك تايمز: ترمب يعتقد أن الإمارات تقف في وجه تسوية الأزمة الخليجية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم