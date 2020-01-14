الفلبين
الثلاثاء 14 يناير 2020 20:13

شاهد: حفل زفاف تحت دخان بركاني في الفلبين

لم يعبأ زوجان في الفلبين باحتمال ثوران بركان تال وأصرا على إقامة مراسم حفل زفافهما على مقربة منه.

وفي لقطات انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تبادل العروسان تشينو وكات بالومار عهود الزواج في إقليم كافايت تحت سحابة عملاقة من الدخان والرماد الصادر عن البركان، أحد أصغر البراكين النشطة في العالم.

وقال مصور حفل الزفاف راندولف إيفان إن "الأجواء كانت هادئة على نحو مدهش رغم سحب الدخان الكبيرة التي كانت ظاهرة بالفعل على نحو كبير في منطقة الحفل".

وحكى إيفان كيف بدأ البركان في إطلاق الدخان قبل ساعة أو ساعتين من بدء الزفاف، وقال إن الرماد راح يتساقط على الحفل عند نهاية المراسم.

وأجبرت السلطات أكثر من 24 ألف شخص على إخلاء منازلهم في الجزيرة البركانية التي يقع فيها بركان تال إلى الجنوب من وسط مانيلا وفي المنطقة المحيطة به مباشرة.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي باندهاش مع اللقطات المصورة للزوجين والحفل الذي أقيم في خيمة بيضاء مضاءة بأنوار جذابة تحت سحب الدخان وأضواء البرق.

ورغم الأجواء المثيرة للقلق، قال إيفان إن الزوجين لم يعيرا ذلك اهتماما، موضحا أنهما "كانا في حالة من الهدوء ورباطة الجأش خلال المراسم كلها".

المصدر
رويترز
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دخان بركاني

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