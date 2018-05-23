الأربعاء 23 مايو 2018 13:36
شاهد: حفرة تبتلع سيارات في موقع بناء بالصين
ذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين أن حفرة ضخمة في موقع بناء ابتلعت ثلاث مركبات في مدينة هانغتشو شرقي البلاد.
وقع الحادث يوم السبت في الساعة 4.10 صباحًا بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش) ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكره تليفزيون الصين المركزي.
وقال إن العمل على تحديث أنابيب الصرف كان قائمًا في الموقع، وسقطت الأمطار الغزيرة قبل انهيار الطريق.
كما أفاد التلفزيون الرسمي أن السلطات أصدرت أمرًا بوقف العمل في الموقع، وطلبت تحسين إجراءات السلامة.
المصدر
رويترز
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