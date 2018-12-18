الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 15:19
شاهد: حظر السفر الأمريكي يحرم أما يمنية من طفلها الذي يحتضر
تعيش أم يمنية لطفل يبلغ من العمر عامين، مأساة إنسانية، فهي محرومة من رؤية ابنها الذي يحتضر بأحد المستشفيات الأمريكية، وذلك بسبب قانون حظر السفر، الذي فرضته إدارة ترمب.
وناشد والد الطفل اليمني الذي يحتضر، السلطات الأمريكية أن تصدر تنازلاً عن حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب، للسماح بجمع شمل أم شابة مع طفلها الذي يحتضر بأحد مستشفيات الولايات المتحدة>
والد الطفل اليمني "علي حسن" قال للصحفيين - وقد اغرورقت عيناه بالدموع- في مؤتمر صحفي في سكرامنتو" إن والدة الطفل تريد رؤية ابنها للمرة الأخيرة" .
ما القصة؟
- الطفل اليمني عبد الله على حسن يصارع الموت نتيجة مرض جيني في الدماغ يزداد سوءا مع مرور الوقت، في مستشفى للأطفال بمدينة أوكلاند الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بينما تعاني والدته العالقة في مصر.
- الأطباء في أحد مستشفيات ولاية كاليفورنيا يقولون إن الطفل يعاني حالة صحية متردية بسبب ولادته بمرض في المخ، ولا يمكن أن ينجو من المرض.
- كانت أسرة الطفل، قد انتقلت من اليمن إلى القاهرة بسبب الحرب الأهلية وتمكن الأب من اصطحاب طفله إلى الولايات المتحدة قبل 3 أشهر للعلاج على أمل أن يلتئم شمل الأسرة كلها في الولايات المتحدة.
- الأم شيماء صويلح، مواطنة يمنية، وبالتالي لا يسمح لها بدخول الولايات المتحدة منذ أن أيدت المحكمة العليا حظر الرئيس الذي يستهدف الأشخاص من 6 دول مسلمة هي إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن.
- بعد رفض السلطات الأمريكية منح الأم تأشيرة دخول لرؤية طفلها، قدمت والدة عبد الله طلب استثناء، ويعمل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) على الذهاب بملفها إلى القضاء على أمل أن تقبل الحكومة الأمريكية طلبها.
- الطفل عبد الله ووالده يحملان الجنسية الأمريكية إضافة إلى الجنسية اليمنية.
- ممثل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، سعد سويلم، والذي يدعم لم شمل الأسرة، قال: قلوبنا مكسورة على هذه العائلة، مضيفا أنه من الظلم حقا ألا يستطيع أحد الوالدين أن يعيش اللحظات الأخيرة مع طفله".
ترمب يحظر دخول مواطني دول مسلمة:
- ترمب وقع، في 6 مارس/آذار الماضي، أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني ست دول مسلمة في الشرق الأوسط، هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن، إلى بلاده (قبل أن يتم استبعاد السودان في وقت لاحق).
- في 26 يونيو/حزيران الماضي، أيدت المحكمة العليا الأمريكية، القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحظر السفر على 5 دول ذات أغلبية مسلمة.
- يعتبر هذا الحكم انتصارا للإدارة الأمريكية، التي وضعت عددا من الخطط من أجل تقليص عدد المهاجرين، واعتماد سياسة تعرف بـ ـ(صفر تسامح) مع المهاجرين.
- الأمر التنفيذي أثار احتجاجات واسعة سابقا، داخل الولايات المتحدة وخارجها، ووصف بالعنصري، قبل أن تعرقله محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا التي صوتت لصالح القرار.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات