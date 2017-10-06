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الجمعة 6 أكتوبر 2017 20:12

شاهد: حضور نسائي لافت في معرض للسيارات الفاخرة بالسعودية

شهد معرض للسيارات الفاخرة بالعاصمة السعودية الرياض إقبالا نسائيا ملحوظا وذلك بعد أيام من مرسوم ملكي منح النساء الحق في قيادة السيارات للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وعبر عدد من النساء المشاركات في المعرض عن رغبتهن الآن في امتلاك سيارة بعد المرسوم الذي أصدره الملك سلمان أواخر الشهر الماضي والذي يمنح النساء الحق في قيادة السيارات بعد عقود من المنع.

وكانت السعودية قبل هذا الإعلان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على النساء قيادة السيارات. ويبدأ تطبيق هذا المرسوم في شهر يوليو/تموز المقبل.

وقال حسن الدوسري، وهو ممثل لإحدى شركات السيارات، إن هذا المعرض كان فرصة كي تعبر النساء عن آرائهن فيما يتعلق بإمكانيات السيارات التي يرغبن بها، من ناحية الحجم واللون، وغير ذلك، كي يمكن تلبية طلباتهن. من قِبل شركات تصنيع السيارات.

المصدر
رويترز (578501
الجزيرة مباشر
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السعودية
قيادة المرأة للسيارة في السعودية
معرض سيارات

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