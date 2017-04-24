الدوري الإسباني
الاثنين 24 أبريل 2017 00:16

شاهد: حصول ميسي على بطاقة صفراء بعد هدف الفوز على الريال

حصل نجم نادي برشلونة الأسباني ليونيل ميسي على بطاقة صفراء عقب الهدف الثاني له والثالث لفريقه في شباك نادي ريال مدريد في الدوري الأسباني لكرة القدم.

وخلع ميسي قميصه وهو يحيي الجمهور المبتهج بهدف الفوز، ما دفع حكم المباراة إلى إشهار بطاقة صفراء للنجم الأرجنتيني.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح بذلك برشلونة انتصارا ثمينا في سباق اللقب.

ويملك الفريقان 75 نقطة رغم أن الريال تتبقى له مباراة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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ميسي
الكلاسيكو
إنذار
برشلونة
ريال مدريد

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