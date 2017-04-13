الخميس 13 أبريل 2017 13:51
شاهد: حصان يهاجم بتمساح في فلوريدا
هاجم حصان بري بتمساح في ولاية فلوريدا الأمريكية وسط عدد من السائحين الذي أخذوا يوثقون لحظات صراع طبيعية.
ووثقت لقطات فيديو نشرت أمس الأربعاء الحصان البري وهو يفتك بالتمساح بصورة غاضبة، فيما تعالت صيحات حشد من الأشخاص أخذ يتابع المشهد في غينسفيل بولاية فلوريدا الأمريكية.
ولم يعرف السبب الذي دفع الحصان للهجوم بالتمساح الذي يبدو أنه اقترب للغاية من قطيع للخيول البرية.
وحظي الفيديو بمئات الآلاف من المشاهدات بعد أقل من 24 ساعة على عرضه.
المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية
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