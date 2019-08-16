شاهد: حزب الله يعرض للمرة الأولى قصفه لبارجة إسرائيلية عام 2006

وعدوا انهم سيكشفون الأسرار قريبًا

خاص بالمنار

عملوا تقارير تمهيدًا للسبق الصحفي

بعد الفشل المدوي مع الشريط من المطلة

وفِي النهاية عرضوا فيلمًا يحتوي على مشاهد كانوا قد نشروها سابقًا

واضح ان

المنار في افلاس

أزمة معنوية في حزب الله #البداية_2006 نصركم وهمي#النصر_الكاذب pic.twitter.com/7bR8T9wrZh