الإمارات
الجمعة 17 يناير 2020 22:01

شاهد: حريق يلتهم يختا في دبي

قالت السلطات في دبي إن حريقا اندلع اليوم الجمعة في يخت يخضع لأعمال صيانة قبالة ساحل دبي بسبب عطل في المحرك، وذلك بعد تداول صورا لسحب دخانا بالقرب من فندق فاخر.

وأمكن رؤية دخان أسود كثيف من ساحل دبي الذي يضم شاطئا قريبا من فندق برج العرب الفاخر، ما أثار القلق من احتمال أن يكون الدخان منبعثا من ناقلة نفط أو سفينة ركاب في وقت يشهد توترا شديدا بين إيران والولايات المتحدة.

وقال شهود عيان إن الدخان تبدد بعد حوالي ساعة من نشر أول الأخبار عنه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الحريق نتج فيما يبدو عن عطل في المحرك وتسرب للوقود وإن قوة من الدفاع المدني سيطرت عليه وأجلت بسلام ثلاثة أشخاص كانوا على متن اليخت.

واتهمت الإدارة الأمريكية إيران في العام الماضي بالضلوع في انفجارات ألحقت أضرارا بعدد من ناقلات النفط قبالة ساحل الإمارات. ونفت إيران الاتهامات.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
الإمارات
حريق
يخت

اقرأ أيضا

Thumbnail
روسيا تدافع عن إيران: مقاتلات أمريكية أربكت طهران قبل إسقاط الطائرة الأوكرانية
Thumbnail
جمعية الوفاق البحرينية تدعو لإنقاذ العشرات من سجناء الرأي المرضى

الأكثر قراءة

  1. روسيا تدافع عن إيران: مقاتلات أمريكية أربكت طهران قبل إسقاط الطائرة الأوكرانية
  2. جمعية الوفاق البحرينية تدعو لإنقاذ العشرات من سجناء الرأي المرضى
  3. شاهد: حريق يلتهم يختا في دبي
  4. ضابطه السابق في الموساد: أشرف مروان كان جاسوسا لإسرائيل
  5. فرنسا تنشر منظومة رادار في السعودية "لطمأنة" المملكة