الخميس 6 يوليو 2017 14:36
شاهد: حريق يدمر 12 سيارة فاخرة قرب مقر "قمة العشرين"
ذكرت إدارة الإطفاء بمدينة هامبورغ الألمانية، موقع قمة مجموعة العشرين، الخميس، أن حريقًا ضخمًا شب في متجر لبيع السيارات الرياضية الفاخرة "بورشه"، ورجحت بأنه متعمَدًا.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية وإدارة الإطفاء أن النيران دمرت 12 سيارة بورشه في الساعات الأولى من صباح الخميس.
ومن المتوقع أن ترحب المستشارة أنغيلا ميركل بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت لاحق، الخميس، قبل بدء اجتماع الدول العشرين الأكثر قوة في العالم بعد يوم واحد.
وقد ألغت البرازيل والمملكة العربية السعودية مشاركتهما.
المصدر
رويترز
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