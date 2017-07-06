ألمانيا
الخميس 6 يوليو 2017 14:36

شاهد: حريق يدمر 12 سيارة فاخرة قرب مقر "قمة العشرين"

ذكرت إدارة الإطفاء بمدينة هامبورغ الألمانية، موقع قمة مجموعة العشرين، الخميس، أن حريقًا ضخمًا شب في متجر لبيع السيارات الرياضية الفاخرة "بورشه"، ورجحت بأنه متعمَدًا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية وإدارة الإطفاء أن النيران دمرت 12 سيارة بورشه في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ومن المتوقع أن ترحب المستشارة أنغيلا ميركل بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت لاحق، الخميس، قبل بدء اجتماع الدول العشرين الأكثر قوة في العالم بعد يوم واحد.

وقد ألغت البرازيل والمملكة العربية السعودية مشاركتهما.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
هامبورغ
حريق
متجر بيع سيارات
بورشه
فاخرة
سيارة رياضية
حريق متعمد
قمة مجموعة العشرين

اقرأ أيضا

Thumbnail
الهند وإسرائيل تدشنان صندوقا للابتكار أثناء زيارة مودي
Thumbnail
عمالقة الطاقة في العالم يتنافسون لرفع إنتاج الغاز القطري

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  4. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  5. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب