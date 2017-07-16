الأحد 16 يوليو 2017 12:36
شاهد: حريق يتسبب في مقتل 22 شخصا شرق الصين
أعلنت السلطات الصينية أن 22 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في حريق اندلع الأحد في مبنى بمقاطعة "جيانغسو "شرقي الصين.
وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن الحريق اندلع حوالي الساعة الرابعة والنصف صباح الأحد بالتوقيت المحلي في مبنى سكني مكون من طابقين في مدينة بمقاطعة جيانغسو.
وأضافت أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، مشيرة إلى أن السلطات الصينية تجري تحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا، فإن المنزل كان يقطنه أكثر من 20 شخصًا.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات