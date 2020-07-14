مصر
الثلاثاء 14 يوليو 2020 19:58

شاهد: حريق هائل يلتهم سيارات في مصر

قالت وسائل إعلام مصرية محلية إن حريقا هائلا اندلع، اليوم الثلاثاء، بسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وبحسب صحف مصرية رسمية وخاصة فإن الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، دفعت بـ 20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من موقع الحريق، أظهرت ألسنة نيران على امتداد الطريق، مع تصاعد كثيف للدخان، واحتراق سيارات خاصة على جانب الطريق.

وتفقد وزير البترول طارق الملا ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال موقع حريق خط البترول المغذي من منطقة الشقير بالبحر الأحمر والمتوجه إلى منطقة مسطرد بطريق مصر الإسماعيلية - حي النزهة.

وقال محافظ القاهرة إن الحريق أسفر عن 7 مصابين وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى السلام العام.

المصدر
الجزيرة مباشر
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