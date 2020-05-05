الثلاثاء 5 مايو 2020 23:26
شاهد: حريق هائل يلتهم برجا سكنيا في الإمارات
أظهرت لقطات تلفزيونية حريقا هائلا شب في إحدى البنايات المرتفعة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، دون تفاصيل عن سقوط ضحايا أو خسائر.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مباشرة للحريق الذي اندلع في بناية يبلغ ارتفاعها 50 طابقا في منطقة النهدة بالشارقة.
ونقلت تقارير إعلامية إماراتية عن مصادر في الدفاع المدني قولها إنه جرى إخلاء البرج من السكان ويتم حاليا التعامل مع الحريق الذي لم يكشف عن أسبابه حتى الآن.
وأخلت الشرطة البنايات المجاورة للمبنى السكني وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المنطقة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات