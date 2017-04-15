مصر
السبت 15 أبريل 2017 18:10

شاهد: حريق هائل جراء انفجار خط بترول بالقاهرة

انفجر خط بترول بمنطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة السبت.

وتداول نشطاء مقاطع مصورة لألسنة لهب متصاعدة ونيران كثيفة جراء الانفجار.

ووجه وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، وحدات الدفاع المدني بسرعة السيطرة على الحريق وإخماده.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق محوري بسبب الانفجار

وأسفر الانفجار بحسب مصادر أمنية عن مقتل شخص وإصابة 17 آخرين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الإصابات تنوعت بين حروق من الدرجات الثلاثة، مشيرًا إلى وجود 3 حالات حالتهم الصحية خطرة يعانون من حروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه وأماكن متفرقة بالجسد وهم بالعناية المركزة الآن، أما باقي الحالات فيعانون من حروق من الدرجة الأولى بأماكن متفرقة بالجسد وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا إن الانفجار وقع في خط من خطوط شركة أنابيب البترول مؤكدا أنه تم إغلاق الغرف الموردة للخط للسيطرة على التغذية للحريق. 

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية
كلمات مفتاحية
القاهرة
مصر
انفجار

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: 4 أهداف مثيرة في "ديربي الغضب" بين ميلان والإنتر
Thumbnail
كيف يكون ترمب جادا في حل معضلة سوريا؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لحظات رائعة للقاء الحِملان بأمهاتها
  2. شاهد: هوس التصوير يُسقط فتاة من أعلى بناية
  3. شاهد: حادث تحرش جماعي بفتاة في مدينة الزقازيق
  4. شاهد: حارس يحرز هدفا لفريقه في الثانية الأخيرة من المباراة
  5. شاهد: شيف شهير يقطع يده على الهواء