حوادث
الاثنين 9 أكتوبر 2017 10:33

شاهد: حريق هائل بمركز تسوق في موسكو وإجلاء الآلاف

اندلع حريق كبير الأحد في مركز تسوق يقع عند الطرف الجنوبي الغربي لموسكو ما استدعى إجلاء ثلاثة آلاف شخص فضلا عن سقوط عدد من الجرحى.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية في بيان أن النيران اندلعت في حوالي 55 ألف متر مربع من المركز المتخصص في بيع معدات البناء والديكور.

وغطت سحابة كثيفة من الدخان الأسود المبنى الذي انهار جزء من سقفه، واستخدم رجال الإطفاء الروس طائرات هليكوبتر ذات تجهيزات خاصة لإخماد الحريق.

وشارك في عملية السيطرة على الحريق أكثر من 290 عنصر إطفاء و170 آلية إضافة إلى ثلاث مروحيات.

وأشارت بيانات حركة المرور إلى أن النيران تسببت في حدوث طوابير من السيارات على الطريق الدائري السريع القريب من موسكو.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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مركز تسوق
سحابة دخان
طائرات هليكوبتر
إجلاء

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