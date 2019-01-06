السعودية
الأحد 6 يناير 2019 22:34

شاهد: حريق هائل بمجمع تجاري في جدة بالسعودية

اندلع حريق هائل بمجمع تجاري في مدينة جدة السعودية، ما أسفر عن إصابة نحو 29شخصا بحالات اختناق.
القصة

مديرية الدفاع المدني السعودية ذكرت على موقعها على موقع التدوين المصغر تويتر أن الحريق نتج عنه 29 حالة اختناق.

 

مديرية الدفاع المدني: جرى نقل 4 أشخاص إلى المستشفى.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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جدة

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