الثلاثاء 4 أبريل 2017 20:57
شاهد: حريق هائل بحي الزمالك بالقاهرة
قال شهود عيان ووسائل إعلام مصرية إن حريقا هائلا شب داخل مركز شباب الجزيرة الرياضي بمنطقة الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن الحريق شب بصالة للجمباز في مركز شباب الجزيرة، ولكن لم تعرف أسبابه بعد.
وأظهرت مقاطع فيديو التقطت من محيط مركز الشباب نحو 10 سيارات إطفاء دفعت بها قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق، بينما تصاعدت أعمدة الدخان من موقع الحريق وشوهدت من مواقع مختلفة من العاصمة المصرية.
المصدر
الجزيرة مباشر