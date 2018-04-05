تركيا
الخميس 5 أبريل 2018 22:22

شاهد: حريق في مستشفى بإسطنبول دون سقوط ضحايا

شب حريق في مستشفى غازي عثمان باشا التعليمي بمدينة إسطنبول التركية، وقالت وسائل إعلام محلية إنه لم يسقط ضحايا نتيجة للحريق.

ونقلت وسائل الإعلام عن رجال الإطفاء قولهم إنهم سيطروا على الحريق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اندلاع الحريق على سطح المستشفى وانتشاره بسرعة إلى واجهة المبنى الخارجية. وكان بالإمكان رؤية الدخان الأسود وألسنة اللهب وهي تتصاعد من المبنى من عدة كيلومترات.

وقال مسؤولون إن الحريق لم يمتد إلى الأجزاء الداخلية للمستشفى.

وقال واصب شاهين محافظ إسطنبول لقناة (سي.ان.ان ترك) التلفزيونية "تمت السيطرة جزئيا على الحريق. فيما يتعلق بالضحايا ليس هناك ضحايا حتى الآن". وأضاف أن السلطات أجلت 70 مريضا من المستشفى.

وأضاف "لا يوجد حريق داخل المبنى" وأضاف "اندلع الحريق خارج المبنى لكن هناك بالطبع دخان بالداخل".

وقال رئيس خدمة الإطفاء إن الأطباء في وحدات العناية المركزة بالمستشفى استمروا في العمل أثناء الحادث بدعم من رجال الإطفاء. وأضاف أن 35 عربة إطفاء و120 رجل إطفاء تعاملوا مع الحريق.

المصدر
رويترز
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