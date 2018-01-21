الأحد 21 يناير 2018 12:41
شاهد: حريق في فندق وسط براغ يودي بحياة شخصين
قال مسؤولو إطفاء وإنقاذ في التشيك إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب تسعة آخرون جراء اندلاع حريق في فندق بوسط براغ مساء السبت.
ووقع الحريق في فندق يوروستارز ديفيد القريب من نهر فلتافا والمسرح الوطني في العاصمة التشيكية.
وقالت إدارة الطوارئ الطبية في براغ إن إصابات بالغة لحقت بخمسة من المصابين.
وأضافت في حسابها على تويتر "لسوء الحظ لم نستطع مساعدة شخصين".
ولم يرد حتى الآن مزيد من التفاصيل عن الضحايا.
ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق.
المصدر
رويترز