الجمعة 4 أغسطس 2017 01:25
شاهد: حريق ضخم في برج من 96 طابقا بدبي
قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الدفاع المدني يتعامل مع حريق شب في برج الشعلة بمنطقة المارينا
مشيراً إلى أنه تم تحريك فرق إطفاء من 4 مراكز للسيطرة على الحريق وضمان سلامة السكان.
ونشب حريق ليل الخميس الجمعة في برج سكني بمنطقة الشعلة أخلت على إثره فرق الدفاع المدني البرج من السكان أثناء عملها على إخماد الحريق.
وشبت نيران في البرج عينه في فبراير (شباط) 2015، ولفتت شرطة دبي آنذاك عن تضرر 20 طابقاً منه لكن من دون وقوع أي خسائر بالأرواح، ويتكون البرج من 96 طابقاً ويقارب ارتفاعه 340 متراً.
المصدر
الجزيرة مباشر