اللاجئون
الأحد 2 يوليو 2017 14:06

شاهد: حريق بمخيم للاجئين السوريين في لبنان ومقتل شخص

قال مسؤولون ووسائل إعلام لبنانية إن حريقا كبيرا شب في مخيم للاجئين السوريين في سهل البقاع بلبنان اليوم (الأحد) مما أسفر عن مقتل شخص.

وتصاعدت سحب من الدخان الأسود في المكان قرب بلدة قب إلياس على مسافة ساعة بالسيارة من العاصمة اللبنانية بيروت وأظهرت لقطات بثتها قنوات لبنانية وقوع انفجار واحد على الأقل.

وذكر مصدر أمني أن سبب الحريق لم يُعرف بعد.

وقالت دانا سليمان، المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "بدأنا التقييم لنعرف عدد الخيام التي تضررت. وفور انتهاء التقييم سنقدم للعائلات كل المساعدة التي يحتاجونها... على ما يبدو بدأ الحريق بسبب موقد للطهي. ننتظر التأكد من ذلك".

ويوجد ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري مُسجلة أسماؤهم في لبنان يعيش كثيرون منهم في مخيمات غير رسمية في مختلف أنحاء البلاد. وتقول الحكومة إن لبنان يستضيف نحو 1.5 مليون سوري.

المصدر
الجزبرة مباشر
رويترز
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