فرنسا
السبت 13 يونيو 2020 00:00

شاهد: حريق بغواصة نووية هجومية في فرنسا

قال مسؤولون محليون إن حريقا اندلع على متن غواصة نووية رست في ميناء تولون بالبحر المتوسط، الجمعة، ما زال مستعرا لكنه تحت السيطرة.

وقالت الإدارة المحلية في بيان إن أحدا لم يصب بأذى ولم تكن هناك مواد ولا أسلحة نووية على متن الغواصة بيرل الموجودة في حوض جاف للإصلاحات.

وقالت متحدثة باسم الإدارة لرويترز "الحريق تحت السيطرة. لن ينتشر لكن لم يتم إخماده بعد".

وقالت الإدارة أيضا إن الدخان المتصاعد من بيرل ليس محملا بأي إشعاعات.

وذكرت الإدارة أن العشرات من أفراد الإطفاء كانوا في الموقع بمساعدة فرق متخصصة وسفينة إطفاء تم جلبها من مرسيليا.

وذكرت صحيفة فار ماتين المحلية على موقعها على الإنترنت أن الحريق اندلع في الساعة 10:30 صباحا.

وقال مصدر في وزارة الدفاع إن وزيرة الدفاع فلورنس بارلي ستذهب إلى تولون في أقرب وقت ممكن.

وتولون هي أكبر قاعدة بحرية في فرنسا وموطن لمعظم أسطولها، بما في ذلك حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية شارل ديجول والغواصات النووية والسفن الحربية الأخرى التي ترافقها في مهامها.

وتم تدشين الغواصة البالغ طولها 74 مترا في العام 1990 ودخلت الخدمة عام 1993. ويمكن أن تظل في البحر 220 يوما في السنة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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