الجمعة 28 ديسمبر 2018 20:32
شاهد: حريق بحرم مطار الملك عبد العزيز بجدة
قالت سلطات مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة السعودية إنه حريقا نشب في مستودع إحدى الشركات العاملة بحرم المطار.
أبرز ما ورد على حساب مطار الملك عبد العزيز على موقع تويتر:
- نشب حريق وصفته بالمحدود في مستودع إحدى الشركات العاملة بحرم المطار.
- فرق الإطفاء بالمطار بمساندة فرق الدفاع المدني تقوم بمكافحة الحريق.
- الحريق تحت السيطرة وبعيد عن منطقة التشغيل والصالات.
حريق الان بجوار مطار الملك عبدالعزيز بجدة #حريق#حريق_المطار #جدة_الأن pic.twitter.com/PAX5Apcfc9— abdulrhman elmogy (@abdulrhmanelmog) December 28, 2018
خلفيات
- يعتبر مطار الملك عبد العزيز أهم مطارات السعودية، حيث إنه هو المركز الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية العربية السعودية.
- تأسس المطار سنة 1981، ويعتبر المطار بوابة مكة المكرمة الجوية، ويصل عن طريقه الحجاج والمعتمرون إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة.
- يضم رابع أكبر صالة للركاب في العالم وهي صالة الحجاج حيث تبلغ مساحتها 510 آلاف متر مربع.
تنويه:— مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) December 28, 2018
نشب حريق محدود في مستودع احدى الشركات العاملة في حرم مطار الملك عبد العزيز الدولي وجاري مكافحة الحريق من قبل فرق الاطفاء بالمطار بمساندة من فرق الدفاع المدني علماً بأن الحريق تحت السيطرة وبعيد عن منطقة التشغيل والصالات ولله الحمد.
@3adad الحريق في مطار الملك عبد العزيز ؟؟ pic.twitter.com/nd6ZVcvvnW— Tmarh (@tmarh__30) December 28, 2018
المصدر
الجزيرة مباشر
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