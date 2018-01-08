الاثنين 8 يناير 2018 17:47
شاهد: حريق ببرج ترمب في نيويورك
قالت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية إن حريقا نشب صباح الإثنين برج ترمب بوسط مانهاتن بنيويورك أدى إلى إصابة شخصين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن وقت اندلاع الحريق.
وذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) على تويتر أن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق فيما يبدو.
وقالت شبكة (سي.بي.إس نيوز) إن الحريق شب قبيل السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الظهيرة بتوقيت غرينتش) قرب سطح البرج المؤلف من 68 طابقا.
وكان البرج مقر الإقامة الرئيسي لترمب قبل انتخابه رئيسا قبل نحو عام.
المصدر
رويترز