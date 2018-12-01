شاهد: حرائق ومصابون واعتقالات في مظاهرات ضد الحكومة بباريس

مواجهات اليوم بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسية في قلب باريس رويترز

اندلعت مواجهات اليوم بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسية في قلب باريس وذلك على هامش تظاهرة جديدة لحركة "السترات الصفراء" التي تحتج على زيادة الضرائب وتراجع القدرة الشرائية.

التفاصيل: المظاهرات شهدت إحراق سيارات وتكسير واجهات زجاجية وإقامة متاريس، وشهدت أحياء باريسية عدة أعمال عنف سُجل بعضها في محيط نصب قوس النصر في جادة الشانزليزيه.

قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر بلغت حصيلة المواجهات 65 جريحا بينهم 11 رجل أمن، ومساء بلغ عدد الموقوفين 158 شخصا.

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أعرب عن "صدمته" لما شهدته باريس من أعمال عنف.

العاصمة الفرنسية شهدت مساء اليوم تجمعات عند قوس النصر وشارع ريفولي وحديقة "تويلري" التي تعرضت للتخريب على أيدي أشخاص لا يرتدون السترات الصفراء.

مع أولى ساعات المساء شهدت مناطق من العاصمة الفرنسية حرائق وتصاعد دخان وإقامة متاريس وأجواء تمرد.

في غرب باريس، وليس بعيدا من مقر السلطة الفرنسية، تشبع الهواء بالغاز المسيل للدموع كما أحرقت سيارات وممتلكات عامة وسط كر وفر بين محتجي السترات الصفراء وقوات الأمن في مناطق باريسية تشهد إقبالا للسياح والمتسوقين في موسم الأعياد.

أحد المتظاهرين كتب على قوس النصر "السترات الصفراء ستنتصر" وكتب آخر على دار الأوبرا "ماكرون = لويس السادس عشر"، آخر ملوك فرنسا قبل الثورة.

قرابة الساعة الرابعة بعد الظهر خيّمت سحابة من الدخان الأسود الكثيف فوق ساحة دار الأوبرا في باريس وتم إحراق رافعة أمام مقهى "السلام" الفاخر وهتف متظاهرون "انهضي يا باريس".

قطعت كل المداخل إلى المقهى بالمتاريس. وصاح أحد العاملين "المكان مغلق" قبل أن يسمح على مضض لامرأة وابنتها الباكية بالدخول. تظاهرات خارج باريس وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت في بيان، اليوم، أنها أحصت قرابة الثانية من بعد الظهر مشاركة نحو 75 ألف شخص في تظاهرات "السترات الصفراء" في مختلف أنحاء فرنسا السبت، أي أقل من التحرّكين السابقين.

في نانت تجمع نحو خمسين شخصا من محتجي السترات الصفراء لمرتين على مدرج المطار، فيما اندلعت مواجهات وجيزة في ستراسبورغ (شرق).

متظاهرون سيطروا على مركز تسديد رسم المرور في بيرتوس عند الحدود بين فرنسا وإسبانيا.

قُطعت الطريق السريعة التي تربط بين باريس وليون بالاتجاهين من وإلى ماكون (وسط) بسبب تحرك محتجي السترات الصفراء.

إدارة ماكرون تواجه موجة من الغضب الشعبي بدأ على أثر زيادة الرسوم على الوقود، لكنها اتسعت لتشمل مطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.

الحكومة تحاول بدون جدوى حتى الآن التحدث مع ممثلين لحركة "السترات الصفراء" التي سميت كذلك لارتداء المحتجين سترات مضيئة يتوجّب على كل سائق سيارة ارتداؤها إذا تعرّض لحادث.

الغالبية الداعمة للرئاسة تبدي قلقا متزايدا إزاء ردود الفعل على الموقف الرئاسي وبدأ البعض يطرح وقف زيادة الضرائب. اعتقالات السلطات المحلية في فرنسا قالت إن الشرطة اعتقلت أكثر من 200 شخص خلال يوم من الاشتباكات بين محتجين وأفراد الشرطة في وسط باريس.

إدارة شرطة العاصمة قالت إن 205 أشخاص اعتقلوا من بينهم "متطرفون" من أقصى اليمين وأقصى اليسار.

تلفزيون (بي.إف.إم) ذكر أنه تم إغلاق 19 محطة على الأقل لقطارات الأنفاق في وسط باريس اليوم.

من بين المحطات التي أغلقت إيتوال في شارع الشانزليزيه وأوبرا والباستيل. موقف المعارضة المعارضة سواء اليمينية أو اليسارية، تراوح المواقف بين داعم ومتوجّس.

خلال مشاركته في تحرك احتجاجي في مرسيليا قال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "فرنسا المتمردة" اليساري المتطرّف جان لوك ميلانشون إن "البلد كله يتحرّك" داعيا ماكرون إلى "الرضوخ" لهذه "الثورة الشعبية والمدنية".

الحركة امتدت إلى بلجيكا المجاورة حيث استخدمت قوات مكافحة الشغب خراطيم المياه أمس الجمعة لتفريق محتجي "السترات الصفراء" الذين كانوا يرشقون الشرطة بالحجارة وأحرقوا مركبتين للشرطة في وسط العاصمة بروكسل.

في هولندا تظاهر نحو 120 من محتجي السترات الصفراء سلميا أمام مقر البرلمان في لاهاي.

"عنف غير مقبول" وزيرة الصحة الفرنسية آنياس بيزون قالت إن العنف الذي تشهده باريس اليوم السبت غير مقبول وإن محتجي "السترات الصفراء" عليهم أن يجاهروا بمعارضتهم لـ"الجماعات المتطرفة التي فرضت نفسها على مطالبهم المشروعة".

الوزيرة أضافت لمحطة بي.إف.إم "أود أن أسمع السترات الصفراء وهم يقولون إن هذا النوع من التظاهر استولت عليه جماعات متطرفة وإنهم لا يقبلون ذلك" وحثتهم على تنظيم أنفسهم ليتسنى لهم بدء حوار مع الحكومة.