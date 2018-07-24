شاهد: حرائق مدمرة باليونان تقتل أكثر من 60 شخصا

لقى ما لا يقل عن 60 شخصا حتفهم بسبب حرائق الغابات المستعرة شرقي العاصمة أثينا، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المنطقة مع ازدياد المخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

وأدى العثور صباح الثلاثاء في ملعب قريب من أثينا على 26 شخصا متفحما، منهم أطفال صغار إلى ذهول وحداد في اليونان التي تواجه منذ الإثنين أسوأ الحرائق منذ 2007 مع ما لا يقل عن 60 شخصا لقوا حتفهم وإصابة 172 آخرين.

وفي محطة ماتي البحرية التي تبعد حوالي40 كلم شرق أثينا، عثر على هؤلاء ال26 شخصا متفحمين ومتشابكين مجموعات "في محاولة أخيرة لحماية أنفسهم"، كما قال أحد رجال الإنقاذ.

وتصف روايات المسؤولين والمقيمين طوفانا من النيران التي انقضّت بعد ظهر الإثنين على الساحل الشرقي للعاصمة، وحاصر الضحايا في سياراتهم أو على بعد أمتار من الشواطئ التي كانوا يحاولون بلوغها.

وتم الإبلاغ عن وجود حرائق غرب وشرق العاصمة اليونانية، في ظل ارتفاع في درجات الحرارة في الصيف تصل حاليا إلى 40 درجة مئوية ورياح شديدة.

وذكر رجال الإطفاء أن 90 شخصا أصيبوا جراء الحريق غربي أثينا، بعضهم في حالة خطيرة.

بلدة ماتي اليونانية أصبحت أثرا بعد عين:

وفي بلدة ماتي، أدى عنف الرياح التي فاقت 100 كلم في الساعة، إلى "تقدم مخيف للنيران في المناطق السكنية" كما قالت المتحدثة باسم رجال الإطفاء "ستافرولا ماليري".

وقال رئيس بلدية مرفأ رافينا القريب، ايفانغيلوس بورنوس إن "ماتي لم تعد موجودة"، وأحصى أكثر من ألف مبنى و300 سيارة لحقت بها الأضرار، وما زالت النيران تشتعل فيها.

دمار كبير في بلدة ماتي اليونانية- 24 يوليو

وظهر الثلاثاء، أعلنت البلديات رسميا سقوط 60 قتيلا، و172 مصابا بينهم 16 طفلا، منهم 11 في حالة خطرة، وأمضى الناجون ساعات صعبة غارقين في غيوم الرماد في انتظار المساعدة.

ونقل حوالي 715 شخصا عبر البحر إلى رافينا بضاحية أثينا، كما أوضحت الحكومة، وتسعى السلطات على إيواء الضحايا الذين باتوا في العراء بسبب النيران.

وقطع رئيس الوزراء اليوناني إلكسيس تسيبراس زيارة إلى البوسنة والهرسك، وأشار إلى أن بعض الحرائق ربما تكون قد بدأت بفعل فاعل، كما طلب مساعدة إضافية من إدارات مكافحة الحرائق وخدمات الطوارئ في المناطق المجاورة ومساعدة من الجيش.

يذكر أن حرائق الغابات مألوفة في اليونان خلال فصل الصيف، وأسفر آخر الحرائق الأشد إيذاء في 2007 في البيلوبونيز وجزيرة إيفيا عن مصرع 77 شخصا وتلف مئات الهكتارات من الغابات والأدغال والمزروعات.