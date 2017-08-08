الثلاثاء 8 أغسطس 2017 14:25
شاهد: حذاء يتسبب بحادث سيارة غريب داخل نفق سريع
بث التلفزيون الرسمي الصيني مقطعًا رصدته كاميرا مراقبة للشرطة، الثلاثاء، لحادث غريب في نفق في بلدية تشونغتشينغ جنوب غرب الصين الشهر الماضي انقلبت خلاله سيارة.
وخرج الرجل والمرأة اللذان كانا في السيارة من حطامها وهما يعانيان فقط من جروح بسيطة.
والتقطت كاميرات مراقبة في نفق الطريق السريع اللحظة التي انقلبت السيارة فيها بينما كانت ستجتاز سيارة أخرى.
وزعمت السائقة أنها لم تكن ترتدي حذاء مما جعلها لا تشعر بما يكفي بقوة المكابح.
وأزيل ركام السيارة سريعا بعد وقوع الحادث.
المصدر
أسوشيتد برس
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