كرة قدم
الأربعاء 24 يناير 2018 19:47

شاهد: حارس مرمى يحرز هدفا رائعا في دوري الدرجة الثانية الإسباني

أحرز حارس مرمى نادي لوغو، خوان كارلوس، هدفا رائعا في مباراة فريقه أمام ضيفه سبورتينغ خيون في منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني.

أحرز حارس مرمى نادي لوغو، خوان كارلوس، هدفا رائعا في مباراة فريقه أمام ضيفه سبورتنغ خيون في منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكان لوغو متقدما بهدفين لهدف عندما وصلت الكرة للحارس كارلوس الذي سدد من نصف ملعبه في شباك نظيره ليؤمن الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الثمانين.

وجرت المباراة السبت 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

المصدر
أسوشيتد برس
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الدوري الإسباني لكرة القدم
حارس مرمى
هدف

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