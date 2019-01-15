كرة قدم
الثلاثاء 15 يناير 2019 12:03

شاهد: حارس مرمى يحرز هدفا خارقا من على بعد 70 ياردة

أحرز إيليوت موريس، حارس مرمى فريق غلينتوران هدفًا من ركلة حرة من على بعد 70 ياردة في مرمى فريق إينسيتيوت ضمن منافسات دوري أيرلندا الشمالية لكرة القدم، يوم السبت.

الهدف الذي ساهمت الرياح في تسجيله ربما يكون العلامة الأبرز في تاريخ اللاعب المخضرم البالغ من العمر 37 عامًا في 723 مباراة لعبها لفريقه.

موريس ضرب الركلة الحرة من نصف ملعبه ولم يتمكن حارس مرمى فريق إينسيتيوت، مارتن غالاغر، من إبعاد الكرة أو التقاطها فاستقرت في الجزء الخلفي من شبكة مرماه.

المباراة انتهت بالفوز 2-0 لصالح فريق غلينتوران.

المصدر
أسوشيتد برس
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دوري آيرلندا الشمالية لكرة القدم
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هدف خارق

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