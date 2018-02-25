ألمانيا
الأحد 25 فبراير 2018 08:54

شاهد: حارس مرمى يتسبب في هدف غريب في مباراة بألمانيا

أهدي حارس مرمى هدفا للفريق المنافس عندما أعطى الملعب ظهره لوهلة ليتناول زجاجة الماء خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم السبت.

وكان مارك فليكين، حارس مرمى فريق "إم إس في دويسبورغ"، قد انشغل للحظة في شرب المياه، وأدار ظهره للملعب، ليستغل فريق إينغولششتاد المنافس الفرصة، ويحرز اللاعب ستيفان كوتشكه هدفا ربما يكون الأسهل في حياته.

وانتبه الحارس الهولندي للهجمة على مرماه، لكن يقظته جاءت متأخرة، حيث وجد الكرة معه داخل الشباك.

وكان من الغريب أن فليكين كان قد صدّ ركلة جزاء قبل هذا الهدف بدقائق، لكنه وجد العزاء في فوز فريقه آخر الأمر بهدفين لهدف واحد.

المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية
ألمانيا
كرة قدم
هدف غريب
حارس مرمى

اقرأ أيضا

Thumbnail
أمريكا تدرس عرضا من ملياردير يهودي بتمويل نقل السفارة للقدس
Thumbnail
تساؤلات حول صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم